Германия выделит 2 миллиона евро помощи иракским беженцам

По сообщению немецкого МИДа, на эти средства международный комитет Красный Крест обеспечит нуждающихся иракцев питьевой водой и предоставит медицинскую помощь, передает dw.de.

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Как заявил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер "гуманитарная ситуация в Ираке драматически ухудшилась в связи с наступлением террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта".

Военные действия на севере Ирака вынудили 640 тыс. местных жителей покинуть свои дома и бежать вглубь страны. В настоящее время около 1,2 млн насильственно перемещенных лиц на иракской территории нуждаются в гуманитарной помощи. В связи с этим приоритетной задачей Красного Креста стало обеспечение беженцев питьевой водой, продовольствием и предоставление им медицинской помощи.