Страны НАТО обсудили противостояние в Ираке

Госсекретарь США Джон Керри, который прибыл в Брюссель из Ирака, поздно вечером 24 июня встретился с еврокомиссаром по внешней политике Кэтрин Эштон. На встрече стороны обсудили ситуацию, которая в настоящее время сложилась в Ираке.

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В Ираке госсекретарь США общался с чиновниками северного автономного курдского региона, а перед тем в Багдаде провел переговоры с премьер-министром Нури аль-Малики.

Джон Керри на встрече с лидером курдов Массудом Барзани заявил, что Ирак должен оставаться единым. В свою очередь Массуд Барзани сказал в начале встречи, что «очень трудно» представить, чтобы Ирак сохранил целостность.

По данным ООН, по меньшей мере 1075 человек, преимущественно гражданских, погибли в июне вследствие боевых действий и других актов насилия в Ираке.