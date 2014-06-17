США отправят в Багдад 275 военных для охраны своего посольства

«Президент передал в конгресс доклад о том, что примерно 275 человек американского военного персонала направляются в Ирак, чтобы поддержать и обеспечить безопасность сотрудников посольства США в Багдаде», - заявил пресс-секретарь президента США Джей Карни, передают РИА Новости.

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«Этот военный персонал отправляется в Ирак с согласия правительства Ирака», - отметил Джей Карни.

По его словам, посольство США в Багдаде продолжает свою работу, и большинство присутствующих в Ираке американских дипломатов останутся на своих рабочих местах, однако часть персонала будет переведена в консульство в Басре, а также в Амман, Иорданию.

Ситуация в Ираке резко ухудшилась в последние дни, когда боевики группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» захватили ряд крупных городов и обратили в бегство или казнили целые подразделения иракской армии. США и их союзники оккупировали Ирак в 2003 году и полностью вывели свои войска из этой страны в конце 2011 году.