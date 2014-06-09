В Пакистане 23 человека погибли в результате нападения боевиков на международный аэропорт

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на военных Пакистана.

По их данным, атака с участием десяти вооруженных боевиков началась поздно вечером 8 июня. Они ворвались в старый терминала аэропорта, который сейчас используется как грузовой, а также для транзита чиновников. Вследствие применения ручных гранат и автоматов Калашникова терминал загорелся.

Читайте такжеВосемь человек погибли, двенадцать ранены в результате вооруженного нападения в ПакистанеВпоследствии поступило сообщение, что нападавшие были одеты в мундиры офицеров безопасности и имели на себе жилеты террористов-смертников.

Военные сообщают, что все боевики уничтожены. Руководители аэропорта добавляют, что пассажиры во время боя не пострадали.