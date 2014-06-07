Возле парламента Болгарии прошла акция против сотрудничества с Газпромом - СМИ
15:59, 07 июня 2014Мир
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Активисты расписали заграждения возле парламента Болгарии надписями "Вон, слуги Газпрома!".
В Болгарии протестуют против Газпрома / noresharski.com
Об этом сообщает Тымчук со ссылкой на СМИ Болгарии.
Акция - против попыток отдельных политических сил в Болгарии возобновить участие в российском "Южном потоке". Двое участников акции задержаны на 24 часа.
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Напоминаем, Европейская комиссия в течение месяца ожидает от правительства Болгарии ответа на обращение Брюсселя приостановить строительство "Южного потока" и напоминают о необходимости выполнять европейские законы.
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