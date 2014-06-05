Королева Великобритании в тронной речи вспомнила об Украине

08:46, 05 июня 2014
Мир
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Во время речи королева поддержала Украину.

REUTERS

Королева Великобритании Елизавета II вчера в своей тронной речи вспомнила об Украине, и поддержала ее территориальную целостность.

Об этом она сказала в своей ежегодной тронной речи во время открытия очередной сессии британского парламента, сообщает The Telegraph.

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"Соединенное Королевство будет делать все, чтобы обеспечить мир и безопасность на европейских границах, а также для стабилизации отношений между Россией и Украиной, основанных на уважении национального суверенитета, территориальной целостности и международного права", - отметила она.

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