Королева Великобритании в тронной речи вспомнила об Украине

Королева Великобритании Елизавета II вчера в своей тронной речи вспомнила об Украине, и поддержала ее территориальную целостность.

Об этом она сказала в своей ежегодной тронной речи во время открытия очередной сессии британского парламента, сообщает The Telegraph.

Читайте такжеГПУ заявляет, что Крым вскоре вернется в Украину

"Соединенное Королевство будет делать все, чтобы обеспечить мир и безопасность на европейских границах, а также для стабилизации отношений между Россией и Украиной, основанных на уважении национального суверенитета, территориальной целостности и международного права", - отметила она.