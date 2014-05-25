В Литве проходит второй тур президентских выборов и выборы в Европарламент. Население страны составляет около 3 млн человек, из которых правом голоса обладают 2,55 млн, сообщает ИТАР-ТАСС.

За пост главы государства во втором туре (в первом было семь кандидатов) борются действующий президент Даля Грибаускайте и представитель правящей Социал-демократической партии Литвы Зигмантас Бальчитис. Опросы общественного мнения предрекают победу Грибаускайте. В первом туре она набрала 45,92% голосов. За Бальчитиса проголосовали 13,62% граждан.

Читайте такжеВ Литве поняли, что заявления "мы глубоко обеспокоены" не работают

Глава государства избирается прямым тайным голосованием сроком на пять лет. Для кандидатов существует возрастной ценз - они должны быть не младше 40 лет. Кроме того, претендент на высший пост должен являться гражданином Литвы по происхождению и постоянно проживать в стране не менее трех последних лет.