Грибаускайте уверенно побеждает на президентских выборах в Литве, но второй тур будет
По результатам президентских выборов в Литве, состоявшихся в воскресенье, действующий президент Даля Грибаускайте побеждает на второй срок с почти 46 процентами голосов.
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на избирательную комиссию по результатам подсчета почти 96 процентов голосов.
Таким образом, будет необходим второй тур выборов, который состоится 25 мая, вместе с выборами в Европейский парламент.
Соперником нынешнего президента, которая не является членом политических партий, будет, вероятнее всего, Зигмантас Балчитис с 14 процентами голосов - представитель левоцентристской Литовской социал-демократической партии. Лидером этой партии является нынешний премьер-министр Альгирдас Буткявичус.
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Даля Грибаускайте, впервые избранная на пост президента Литвы в 2009 году, известна, в частности, резкой критикой действий России в отношении Украины. Как считают, это еще увеличило его популярность.
Грибаускайте, экономист по образованию, перед избранием на президентский пост в 2004-2009 годах была еврокомиссаром по бюджетным вопросам.