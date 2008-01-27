Приднестровье призывает Россию признать ПМР

Приднестровье призвало Россию признать республику и увеличить в регионе свое экономическое и военное присутствие. Как отмечается в опубликованном комментарии Министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, признание Приднестровья обеспечит не только защиту российских соотечественников, но и укрепит безопасность самой России. В Тирасполе считают, что российское военное присутствие в регионе должно быть увеличено, поскольку Россия обязана защитить более 100 тыс. российских граждан, проживающих в Приднестровье.

Кроме того, как говорится в документе, если признание независимости Косово может привести к дестабилизации всей Европы, то признание Приднестровья, напротив, позволит решить застарелый конфликт на европейских границах и в конечном итоге обеспечить стабильность в этом регионе. Таким образом, как отмечают в Тирасполе, признание Приднестровья объективно выгодно и Европейскому союзу, и России.