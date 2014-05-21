США расширили "список Магнитского" на 12 человек

Речь идет, в частности, о сотрудниках тюрьмы, которые не оказали медицинской помощи Сергею Магнитскому, который разоблачил налоговое мошенничество в России. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на заявление Министерства финансов США.

По сообщению, санкции и визовые ограничения вводятся в связи с так называемым «Списком Магнитского» . Этот документ замораживает любые банковские счета или недвижимость, принадлежащие этим лицам и запрещает гражданам США вести дела с ними.

Читайте такжеЕвропарламент рекомендует применить санкции к 32 россиянСправка. В 2009 году юрист Сергей Магнитский умер после 11 месяцев пребывания за решеткой. Он был арестован за уклонение от уплаты налогов в 2008 году после того, как раскрыл схему краж российскими чиновниками государственного имущества.

Его арест и смерть вызвали международный протест. Соединенные Штаты приняли «Список Магнитского», который предусматривает запрет на въезд в США российских чиновников, причастных к этому делу.