В Японии произошло сильное землетрясение: есть пострадавшие

По сообщению национального метеорологического управления страны, эпицентр землетрясения находился в столичном регионе, его очаг залегал на глубине 160 км, передает ИТАР-ТАСС.

По меньшей мере 12 человек получили ранения и травмы в результате сильного землетрясения магнитудой 6,0. Все сведения о пострадавших поступили из столичного округа и прилегающей к нему с юго-запада префектуры Канагава.

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Транспорт в Токио работает нормально, о каком-либо ущербе не сообщается. В результате подземного толчка в нескольких сотнях домов системы безопасности автоматически отключили газоснабжение. Сейчас власти его восстанавливают.

В общей сложности, подземные толчки ощущались в 28 префектурах, включая Токио. В представительстве ИТАР-ТАСС в японской столице ощутимо тряслись стены, сильно раскачивалась мебель.