Макаревич: Война - это когда кажется, что может и обойдется, а через минуту уже поздно

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я наконец сформулировал для себя что такое война. Это когда два (три, четыре) негодяя не договорились о своих делах, и 10 (20,30, 50, 100) тысяч закодированных дурачков и 100 (200, 500, 1000) романтиков с оскорбленным чувством Родины идут убивать друг друга", - написал он.

Читайте такжеМакаревича хотят лишить всех званий за поддержку Украины"И ещё - это когда нам кажется что может и обойдётся, а через минуту уже поздно", - добавил певец.

Макаревич принимал активное участие в российских антивоенных и антифашистских митингах против агрессии в Украине.

В частности, он описывал, как во время одной из акций российские националисты (участники параллельного провластного "антифашистского" митинга) обозвали Макаревича "продавшимся Бандере жидом" за пацифик и желто-голубую ленточку.