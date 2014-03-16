Российские борцы с украинским фашизмом обозвали Макаревича "продавшимся Бандере жидом"

Об этом сообщил сам Макаревич на своей странице в Facebook.

"Иду в Марше мира. Понимаю, что время не позволяет дойти до Сахарова, соскакиваю в переулок перед Трубной. Немножко поздно понимаю что сейчас уткнусь в кургиняновских соколов. Из переулка выныривают двое - мужики лет под 50, хорошо одетые. У меня на лацкане маленький пацифик с желто-синей ленточкой. Крик: "Бандера, бл***ь!" Подбегают, узнают, цепенеют на мгновенье, это позволяет мне, не меняя скорости и направления, пройти мимо них. В спину: "Андрюха! Жид Бандере продался!" Боюсь, этот народ уже не спасти", - написал Макаревич.

Читайте такжеВ Москве тысячи россиян протестуют против ввода войск в УкраинуТакже он добавил, что количество участников антивоенного митинга примерно в 25 раз превышало официальную оценку МВД.

"А народу, кстати, было тысяч 70-80. Еще недавно менты в подсчетах врали примерно втрое, теперь уже в 25 раз - три тысячи! Могли бы сообщить что вообще никто не пришел, чего уж там.", - заявил Макаревич.

Сегодня в Москве параллельно проходили два митинга - антивоенный и "в поддержку Крыма и против фашизма", организатором которого был одиозный российский политолог Сергей Кургинян.