Более тысячи чиновников и их родных казнят или отправят в лагеря в КНДР

Около 1,2 тысячи чиновников из руководства КНДР и членов их семей будут казнены и отправлены в лагеря после сессии нового парламента Северной Кореи, которая откроется в среду, сообщает в понедельник газета "Санкэй" со ссылкой на свои источники, близкие к властным структурам КНДР, передает РИА Новости.Читайте такжеЮжнокорейского депутата посадили на 12 лет за попытку госпереворота

По данным издания, после казни в декабре прошлого года дяди Ким Чен Ына — Чан Сон Тхэка, который долгое время возглавлял "регентский совет" при молодом правителе КНДР и занимал пост заместителя председателя Государственного комитета обороны КНДР, около 200 чиновников из руководства страны и 1 тысяча их родственников были арестованы по подозрению в причастности к заговору. Как сообщает газета, половину после открытия сессии парламента казнят, а другие будут отправлены в концентрационные лагеря.Читайте такжеЮжная Корея испытала баллистические ракеты, способные поражать любую цель в КНДР - СМИ

Власти КНДР начали расширять территории и помещения концентрационных лагерей, пишет газета со ссылкой на источники. В частности, будут увеличены лагеря Хвасонг-16 и Чхонджин-25 в провинции Хамгён-Пукто и лагерь Пукчанг-18 в провинции Пхёнан-Намдо. Это лагеря строго режима, "откуда живыми не возвращаются".