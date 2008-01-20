Рауль Кастро: судьба Фиделя решится 24 февраля
На первом заседании нового парламента
Судьба Фиделя КАСТРО будет решена на первом заседании нового кубинского парламента 24 февраля. Такое заявление сделал исполняющий обязанности президента Кубы Рауль КАСТРО в воскресенье в ходе парламентских выборов, передает АFP.
На них жители Кубы выбирают из 614 кандидатов (среди которых и сам команданте) 614 депутатов Национальной ассамблеи.
В последнее время Ф.КАСТРО, руководивший страной с 1959 года, неоднократно давал понять, что может уйти в отставку, однако напрямую об этом не заявлял. В частности, в декабре 2007 года в обращении к парламенту он отметил, что был привязан к власти, но жизнь изменила его взгляды. В том же послании Ф.КАСТРО призвал народ поддержать его брата Рауля. Ранее команданте объявлял в аналогичном письме, что не должен мешать молодым.
Накануне парламентских выборов Ф.КАСТРО заявил, что чувствует себя недостаточно здоровым, чтобы выступать с речами или участвовать в кампании. "Делаю, что могу - пишу", - отметил он в обращении к гражданам, распространенном через местные СМИ.
В июле 2006 года президент Кубы и генсек компартии страны перенес хирургическую операцию, по официальной версии, связанную с желудочно-кишечным кровотечением, и с тех пор ни разу не принимал участие ни в одном публичном мероприятии, включая первомайскую демонстрацию и День революции. Вместо Фиделя на них присутствовал его брат Рауль, министр обороны и вице-президент Кубы, которому временно была передана власть.