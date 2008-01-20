Рауль Кастро: судьба Фиделя решится 24 февраля

Судьба Фиделя КАСТРО будет решена на первом заседании нового кубинского парламента 24 февраля. Такое заявление сделал исполняющий обязанности президента Кубы Рауль КАСТРО в воскресенье в ходе парламентских выборов, передает АFP.

На них жители Кубы выбирают из 614 кандидатов (среди которых и сам команданте) 614 депутатов Национальной ассамблеи.

В последнее время Ф.КАСТРО, руководивший страной с 1959 года, неоднократно давал понять, что может уйти в отставку, однако напрямую об этом не заявлял. В частности, в декабре 2007 года в обращении к парламенту он отметил, что был привязан к власти, но жизнь изменила его взгляды. В том же послании Ф.КАСТРО призвал народ поддержать его брата Рауля. Ранее команданте объявлял в аналогичном письме, что не должен мешать молодым.

Накануне парламентских выборов Ф.КАСТРО заявил, что чувствует себя недостаточно здоровым, чтобы выступать с речами или участвовать в кампании. "Делаю, что могу - пишу", - отметил он в обращении к гражданам, распространенном через местные СМИ.

В июле 2006 года президент Кубы и генсек компартии страны перенес хирургическую операцию, по официальной версии, связанную с желудочно-кишечным кровотечением, и с тех пор ни разу не принимал участие ни в одном публичном мероприятии, включая первомайскую демонстрацию и День революции. Вместо Фиделя на них присутствовал его брат Рауль, министр обороны и вице-президент Кубы, которому временно была передана власть.