Мир выбрал имя для немецкого полярного медвежонка (фото)

Немецкого полярного медвежонка, отлученного от матери из опасений за его жизнь, решили назвать Снежинка, сообщает AP. После того как 11 января был открыт официальный сайт зверька, со всего мира поступило более 50 тысяч предложений с кличками для него, из которых специально созданный совет выбрал самое подходящее.

Нюрнбергские власти уже зарегистрировали именную торговую марку медвежонка. Кроме того, по сообщениям на официальном сайте Снежинки, администрация города разрабатывает логотип медвежонка и планирует выпускать под маркой его имени различные товары – рюкзаки, зонты, кружки, постельное белье, календари, открытки, одежду, игрушки, настольные игры, сладости и прочее.

Напомним, что год назад в Берлинском зоопарке произошла похожая история. Белая медведица отказалась от своего детеныша, и медвежонок, получивший имя Кнут, был усыновлен министром охраны окружающей среды Германии Зигмаром Габриэлем. У Кнута с тех пор появились есть свой блог и телешоу. Как предполагает немецкий таблоид Bild, Снежинка может в будущем стать фрау Кнут.

Все фото с персонального сайта Снежинки