В Кремле только теперь официально признали, что Путин развелся

23:49, 01 апреля 2014
Мир
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На официальном сайте Кремля в разделе "Биографии президентов России" внесены изменения: исчезло упоминание о жене Владимира Путина Людмиле

Путин с женой / expert.ru

Об этом сообщает официальный портал президента России.

Сейчас на официальном сайте Кремля в биографии Владимира Путина упомянуты только дочери Мария и Екатерина.

Как сообщает "ИТАР-ТАСС", пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, означает ли корректировка биографии оформление официального развода, сказал: "Это означает, что развод состоялся".

Напомним, что Владимир и Людмила Путины объявили, что их брак фактически завершен по "совместному решению" в интервью телеканалу "Россия-24" еще 6 июня 2013 года.

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