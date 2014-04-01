В Кремле только теперь официально признали, что Путин развелся
23:49, 01 апреля 2014Мир
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На официальном сайте Кремля в разделе "Биографии президентов России" внесены изменения: исчезло упоминание о жене Владимира Путина Людмиле
В Кремле только теперь официально признали разводе Путина / expert.ru
Об этом сообщает официальный портал президента России.
Сейчас на официальном сайте Кремля в биографии Владимира Путина упомянуты только дочери Мария и Екатерина.
Как сообщает "ИТАР-ТАСС", пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, означает ли корректировка биографии оформление официального развода, сказал: "Это означает, что развод состоялся".
Напомним, что Владимир и Людмила Путины объявили, что их брак фактически завершен по "совместному решению" в интервью телеканалу "Россия-24" еще 6 июня 2013 года.
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