В Кремле только теперь официально признали, что Путин развелся

Об этом сообщает официальный портал президента России.

Сейчас на официальном сайте Кремля в биографии Владимира Путина упомянуты только дочери Мария и Екатерина.

Как сообщает "ИТАР-ТАСС", пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, означает ли корректировка биографии оформление официального развода, сказал: "Это означает, что развод состоялся".

Напомним, что Владимир и Людмила Путины объявили, что их брак фактически завершен по "совместному решению" в интервью телеканалу "Россия-24" еще 6 июня 2013 года.