Джордж Клуни присоединился к Коэльо, Майклу Дугласу, Мидори Гото...

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в пятницу назначил американского киноактера Джорджа Клуни послом мира ООН, сообщает агентство France Presse.

Как пояснила представительница ООН Мишель Монтас, лауреат премии "Оскар" был выбран за "неутомимые попытки" привлечь общественное внимание к наиболее важным политическим и социальным вопросам.

Говоря о назначении Клуни, Пан Ги Мун отметил: "Вы видели воочию ту боль, которую испытывают жертвы войны, и посчитали своей миссией способствовать прекращению насилия и страданий". Актер приложил немало усилий, чтобы остановить военные действия в Дарфуре (Судан) и помочь голодающим, напоминает агентство.

Клуни присоединится к восьми другим послам мира ООН, среди которых лауреат Нобелевской премии мира писатель Эли Визель (Elie Wiesel), классический виолончелист Йо-Йо Ма (Yo-Yo Ma), американский актер Майкл Дуглас (Michael Douglas), британский ученый Джейн Гудолл (Jane Goodall), иорданская принцесса Хайя Бинт аль-Хуссейн (Haya Bint Al Hussein), израильский дирижер Дэниэль Баренбойм (Daniel Barenboim), бразильский писатель Пауло Коэльо (Paulo Coelho) и японская скрипачка Мидори Гото (Midori Goto).