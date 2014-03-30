В Армении из-за сильного снегопада закрыты несколько дорог

В Армении сильный снегопад привел к многочисленным заторам на дорогах страны. По данным синоптиков, снежный покров достиг 20 см, а температура воздуха опустилась до минус 3 градусов, сообщает ИТАР-ТАСС.

Городские власти Еревана задействовали снегоуборочную технику для расчистки основных улиц и проспектов столицы. МЧС республики сообщило о многочисленных заторах на автодорогах страны.

Читайте такжеСиноптики прогнозируют холодное лето

Как отметили в министерстве транспорта и связи Армении, в эти минуты на всей территории республики идет снег, на дорогах - гололедица и плохая видимость, некоторые из них закрыты.

Несмотря на непогоду, бесперебойно работает Ереванский международный аэропорт Звартноц.