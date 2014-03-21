Власти Турции закрыли доступ к Twitter

Соответствующее решение, как указано на сайте УСТ, принято в качестве "защитной меры" и основано на ряде судебных решений., передает ИТАР-ТАСС.

Блокировка произошла через несколько часов после того, как премьер-министр Тайип Эрдоган во время выступления перед избирателями в Бурсе резко высказался в отношении ресурса.

Канцелярия премьера пояснила, что на протяжении последних недель руководство компании игнорировало обращения турецких властей с требованием на основании судебных решений удалить некоторые ссылки в микроблогах. Таким образом у Анкары "не осталось иного выбора, как закрыть доступ ко всему ресурсу".

Значительная часть общественности оказалась возмущена действиями властей и опасается, что эти меры будут расширены и на другие популярные социальные сети. О теоретической возможности их закрытия также недавно высказывался Эрдоган.