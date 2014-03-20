Минск планирует председательствовать в СНГ вместо Украины - МИД

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявил на брифинге в Минске начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

«Беларусь как сопредседатель Содружества рассмотрит дальнейшие варианты в связи с решением Украины. В частности, обсуждается вариант председательствования Беларуси в СНГ до конца 2014 года. Для этого потребуется согласие второго сопредседателя – Казахстана», - отметил Мирончик

Также он подчеркнул, что Беларусь сожалеет в связи с решением Украины прекратить председательство в СНГ.

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«Мы сожалеем о принятом Украиной решении, хотя и понимаем его мотивы», - сказал Мирончик.

При этом он подчеркнул, что Беларусь высоко ценит формат СНГ и считает его одним из эффективных инструментов решения ряда проблем.

Он также напомнил, что подробная позиция Беларуси по всем вопросам, связанным с Украиной и СНГ, изложена в заявлении первого заместителя министра иностранных дел Беларуси Александра Михневича.

«Мы считаем формат СНГ практически полезным для решения ряда проблем не только стран, но и граждан. Надеемся, что формат сохранится, и будет использоваться нашими украинскими соседями», - подчеркнул Мирончик.

Как сообщал УНИАН, 12 марта Михневич заявил, что выход государства из состава СНГ – его суверенное право, которое никто не оспаривает.

«Вместе с тем даже поверхностный трезвый анализ участия Украины в Содружестве показывает очевидность целого ряда плюсов: здесь и вопросы торговли, вопросы экономических связей и многочисленные форматы сотрудничества в сфере транспорта, энергетики, связи, борьбы с преступностью и так далее. Не говорю уж о человеческих контактах», - отметил Михневич.

19 марта на заседании СНБО было принято решение, что Украина начнет процедуру выхода из Содружества независимых государств.

Постоянный полномочный представитель Украины в органах СНГ Иван Бунечко уже сложил с себя полномочия председателя Совета постпредов государств Содружества.