Лукашенко пообещал, что в Беларуси Майдана не будет

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Беларуси, об этом он сказал 23 февраля, выступая на приеме руководящего состава Вооруженных сил и правоохранительных органов по случаю Дня защитника Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь.

«Мы живем в мире, который динамично меняется. То здесь, то там на планете вспыхивают очаги напряженности. Поэтому нам нельзя терять бдительность. Учиться надо на ошибках других и не допустить даже малейших проявлений нестабильности в нашей стране», - сказал Лукашенко.

Читайте такжеЛукашенко заверил, что Захарченко и Курченко в Беларуси нет - КличкоПо его мнению, показательна ситуация в Украине, которая стала ареной столкновений мощных внешних и внутренних сил.

«Примеров тому очень много, включая неугасимые революции в мусульманском мире и периодически беспорядки в странах Содружества», - отметил Лукашенко.

«Даже в нашем обществе, как я заметил, наметилось какое-то напряжение, опасения за безопасность и стабильность нашего государства. Для нас Майдан не то что неприемлем. Майдана в Беларуси не будет. Это наш с вами, людей в погонах, священный долг и задача - сохранить мир и стабильность на нашей земле», - подчеркнул Лукашенко.

По его мнению, при всех различиях такие события в разных странах имеют общие характерные черты. «Ослабление власти в государстве, коррупция, безнаказанность и беспорядок, безответственность власти, о чем очень часто в последнее время говорим, вызывают беспорядок и анархию. Общество раскалывается, экономика стагнирует, люди страдают и становятся слепым орудием деструктивных сил. Если у нас своих не хватает, нам могут подбросить, и это мы тоже должны иметь в виду. И словно коршуны на разделение добычи слетаются зарубежные «доброжелатели», которые еще больше разжигают страсти и подбрасывают дрова в костер», - сказал Лукашенко.

Он также подчеркнул, что Беларусь в силу своего географического положения и открытости экономики не может не поддаваться влиянию многих геополитических процессов. «Поэтому для нас так важна продуманная системная внешняя и внутренняя политика, что позволяет защищать Беларусь от негативных явлений, не допускать раскола в обществе или анархии, предотвращать любые враждебные намерения», - заявил Лукашенко.