Во всех колониях России появятся интернет-магазины

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ планирует ввести в российских колониях интернет-магазины и электронную оплату товаров. Об этом в интервью ИТАР-ТАСС сообщил начальник финансово-экономического управления ФСИН Олег Коршунов.

По его словам, система интернет-магазинов вводится очень быстро. "Она полностью введена в Москве и Санкт-Петербурге. Постепенно распространяется на все регионы", - сообщил Коршунов.

В то же время он отметил, что речь не идет о том, чтобы вообще отказаться от посылок. "Мы просто предложили ввести в каждую колонию интернет-посылки. Это очень удобно", - сказал он.

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Коршунов пояснил, что по закону каждую посылку досматривают, в том числе приходится ломать сигареты, открывать каждую конфету и т. д. Кроме того, родственники заключенных часто не могут ездить в колонии, так как есть определенная норма по числу свиданий.

"С интернет-посылкой все гораздо проще: открывает интернет, делает набор товаров, который нужен сыну, мужу, брату, оплачивает через интернет - и на следующий день после оплаты посылку доставляют", - сообщил начальник финансово-экономического управления ФСИН. Ее доставляют в целости и сохранности, поскольку посылка уже прошла всю проверку, рассказал Коршунов.