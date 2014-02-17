Сильные снегопады остановили японский автопром

В частности, Toyota Motor Corp. заявила о приостановке работы четырех заводов, Suzuki Motor Corp. - трех заводов, а Honda Motor Co. - двух. Решение было принято в связи с перебоями в движении автотранспорта из-за снежных завалов и, как следствие, значительного скопления автомобилей на некоторых магистралях страны.

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Как пишет РИА Новости, данные о возобновлении работы заводов Toyota Motor и Suzuki Motor пока не обнародованы. Представители Honda Motor заявили, что работа будет возобновлена предположительно во вторник.

В минувшие выходные на Японию вновь обрушились сильнейшие снегопады. В Токио выпало 27 сантиметров снега, в главном городе префектуры Яманаси - Кофу в 130 километрах к западу от столицы - 114 сантиметров снега, в Фукусиме, к северо-востоку от Токио - 36 сантиметров, в Сендае - 29 сантиметров.

Согласно последним данным, по всей стране в результате стихии погибли 19 человек. Число пострадавших составляет около 1,6 тысячи человек. На некоторых автотрассах Японии, в частности в префектуре Нагано, скопилось сотни автомобилей, которые с ночи пятницы не могут сдвинуться с места из-за снега. Несколько тысяч семей оказались заблокированы в своих домах с ночи на субботу из-за снежных завалов.

Это уже второй сильный снегопад за неделю: в прошлые выходные на столичный регион Японии обрушился мощный снегопад, жертвами которого, по последним данным, стали не менее 15 человек. Число пострадавших превысило 2 тысячи человек.