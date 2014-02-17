Губернатор Нью-Йорка предложил превратить тюрьмы в колледжи

В тюрьмах штата Нью-Йорк появится возможность пройти обучение в колледже, пишет Lenta.ru. Об этом со ссылкой на заявление губернатора Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) сообщает 16 февраля телеканал CBS.

Программа будет действовать в 10 тюрьмах штата, пишет The New York Post. Заключенные смогут получить либо степень ассоциата, промежуточную ступень между дипломом о среднем образовании и бакалавриатом, либо диплом бакалавра. Учеба займет от двух с половиной до трех лет.

Общая стоимость программы не называется, однако сообщается, что обучение обойдется государству в 5 тысяч долларов на одного заключенного. Губернатор подчеркнул, что это не такая большая сумма по сравнению с 60 тысячами долларов, которые и так ежегодно тратятся на каждого осужденного.

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Более того, так как по статистике 40 процентов отсидевших вновь попадают в тюрьму, Коумо уверен, что вложения окупятся. По словам губернатора, бывшим заключенным с образованием будет проще найти работу, и они решат не возвращаться к преступной деятельности.

В подчинении властей штата Нью-Йорк находятся 58 тюрем, в которых содержатся почти 55 тысяч заключенных. В год местное правительство тратит на них 3,6 миллиарда долларов.

Всего в тюрьмах США находятся 2,3 миллиона человек. Страна является лидером в мире по количеству заключенных в процентном соотношении к остальному населению. Американские власти тратят на содержание тюрем 60 миллиардов долларов в год.