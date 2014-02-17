На севере России из-за снега погибли 6000 оленей

"Положение может ухудшится в связи с дальнейшим ростом уровня снежного покрова и общим истощением поголовья оленей, что может вызвать наиболее массовый падеж животных в весенний период при переходе стад на летние пастбища", - сообщил ИТАР-ТАСС замдиректора департамента агропромышленного комплекса‚ торговли и продовольствия Ямало-Ненецкого автономного округа Станислава Закревского.

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Необходимы экстренные меры по предотвращению чрезвычайной ситуации, сказал он, отметив, что в хозяйства направляется минерально-сырьевая подкормка для укрепления иммунитета животных, а также комбикорма для поддержки ослабленных оленей. Подкормить северного оленя - задача не из простых: главное - не перекормить, что также чревато гибелью животных. Кроме того, в отличие от других сельскохозяйственных животных олень круглый год питается подножным кормом, питательная ценность которого резко меняется по сезонам. Основным видом корма оленей является ягель, а также в зависимости от сезона года - кустарники, лишайники, грибы.

Массовый падеж северных домашних оленей был зафиксирован в ямальской тундре в середине января. На полуострове в начале зимы выпало много снега, затем была оттепель. В результате образовался ледяной наст, который не позволяет оленям при снежном покрове до 1,2 метра добывать кормовой ягель. Такие явления, по словам Закревского, на Ямале случаются довольно часто - но они носят очаговый характер, проявляются в основном в весенний период, и не сопровождаются полным отсутствием пастбищного корма.

Сложившаяся ситуация, считает замдиректора, опасна не тем, что погибло более 6 тыс оленей в стаде, в котором более 700 тыс голов, а так называемым отложенным эффектом.

"В этом году положение усугубилось в следствии жаркого лета, когда олени не набрали нужной упитанности. Много пастбищ просто выгорело во время тундровых пожаров", - сказал Закревский.