В Санкт-Петербурге прошел митинг в поддержку Майдана
03:35, 17 февраля 2014Мир
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В Санкт-Петербурге на Марсовом поле собралось около 70 человек, которые выразили свою поддержку украинскому Евромайдану.
Как сообщает фонтанка.ру, митинг прошел без эксцессов, за исключением нескольких попыток его прервать. Поводом стало как недовольство тематикой мероприятия в целом, так и наличие на нем имперских флагов.
Четыре человека были задержаны за попытки воспрепятствовать проведению мероприятия, уточнили в ГУ МВД по Петербургу и области. В отношении их составлены административные протоколы.
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