В Санкт-Петербурге прошел митинг в поддержку Майдана

Как сообщает фонтанка.ру, митинг прошел без эксцессов, за исключением нескольких попыток его прервать. Поводом стало как недовольство тематикой мероприятия в целом, так и наличие на нем имперских флагов.

Четыре человека были задержаны за попытки воспрепятствовать проведению мероприятия, уточнили в ГУ МВД по Петербургу и области. В отношении их составлены административные протоколы.