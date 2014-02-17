В Гудзоне нашли тело известного нью-йоркского дизайнера
01:21, 17 февраля 2014Мир
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Тело нью-йоркского дизайнера Мишеля Савойи (Michele Savoia) обнаружено в воскресенье, 16 февраля, в реке Гудзон недалеко от его личной яхты
Савойя (второй справа) был известен своими костюмами в стиле ретро / facebook.com/savoiathetailor
Савойя пропал в ночь на четверг после вечеринки в одном из клубов. Вечером в пятницу он не пришел на ужин с подругой по случаю дня святого Валентина, а утром в субботу его водитель обратился в полицию, сообщает Лента.ру со ссылкой на таблоид New York Post
По предварительным данным, 55-летний Савойя, находясь в нетрезвом состоянии, упал за борт своей яхты, где он иногда ночевал.
«Савойя-портной», как его называли знакомые, был известен своими костюмами в стиле ретро. Одежду ему заказывали такие знаменитости, как Микки Рурк, Роберт де Ниро, Рикки Мартин и Крис Нот. У дизайнера осталась 23-летняя дочь.
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