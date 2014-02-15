В центре Лондона обрушилось здание, один человек погиб

Как передает британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на полицию, еще один человек, находившийся в том же автомобиле, госпитализирован. По словам представителя полиции, его состояние стабильное, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в районе Холборн в пятницу около 23.00 по местному времени (01.00 кск субботы).

В сообщении не уточняется, идет ли речь об обрушении жилого здания или какого-либо другого строения.