В центре Лондона обрушилось здание, один человек погиб
04:23, 15 февраля 2014Мир
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Один человек погиб после того, как здание обрушилось в центре британской столицы и обломки упали на автомобиль
Как передает британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на полицию, еще один человек, находившийся в том же автомобиле, госпитализирован. По словам представителя полиции, его состояние стабильное, передает РИА Новости.
Инцидент произошел в районе Холборн в пятницу около 23.00 по местному времени (01.00 кск субботы).
В сообщении не уточняется, идет ли речь об обрушении жилого здания или какого-либо другого строения.
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