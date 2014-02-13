Восемь раритетных автомобилей Chevrolet провалились под землю в музее в США

"Национальный музей автомобилей Corvette будет работать в нормальном режиме в четверг, 13 февраля, с 8 утра до 5 вечера", — говорится в заявлении музея. Однако зал Skydome, в котором произошел провал, будет закрыт для посетителей, сообщают РИА Новости.

Сообщение о происшествии сотрудники музея получили в 5.44 по местному времени. Никто из сотрудников в результате инцидента не пострадал. Прибывшие на место происшествия пожарные оцепили зал, где произошло ЧП. По данным пожарных, глубина образовавшейся воронки составляет 25-30 футов (7-9 метров).

По данным музея, пострадали восемь автомобилей, шесть из которых являются собственностью музея, два других — ZR-1 Spyder 1993 года и ZR1 Blue Devil 2009 года — были предоставлены учреждению компанией General Motors на время.

Прибывшие на место специалисты выясняют причину провала и проводят оценку ущерба. Также принимаются меры по предотвращению подобных инцидентов в будущем.