Жители китайской деревни разгромили загрязнявшую воздух фабрику

В деревне Баха продолжаются аресты предполагаемых участников нападения на полицейский участок, произошедшего 7 февраля. Власти уже опознали 16 подозреваемых, передает Лента.ру со ссылкой на «Синьхуа».

7 февраля у полицейского управления собрались около 100 человек, которые потребовали отпустить нескольких задержанных за произошедшее ранее нападение на фабрику. Акция вскоре переросла в столкновение с полицией, в котором пострадали двое сотрудников правоохранительных органов и по крайней мере один участник протестов.

Нападение на фабрику произошло за несколько дней до драки перед участком, 3 февраля. Поводом к началу беспорядков, по словам местных жителей, стал отказ руководителя предприятия встретиться с ними. В ответ неизвестные разгромили машины у завода, часть его оборудования, офисные помещения и общежития.

Жители деревни Баха недовольны фабрикой, на которой производят металлические конструкции, так как она на протяжении 14 лет загрязняла воздух и воду в окрестностях. Крестьяне жаловались, что из-за этого не могут продавать рис и другие продукты сельского хозяйства.

По данным «Синьхуа», в октябре 2013 года местные власти запретили работу фабрики. В течение года планируется перенести предприятие на другое место. Между тем жители деревни сообщили Associated Press, что фабрика продолжала работать вплоть до 31 января.

Китаю все чаще приходится сталкиваться с серьезными экологическими проблемами из-за бурно развивающейся промышленности. Между тем обычно протесты защитников природы проходят в городах экономически развитого побережья страны, где действует много фабрик. Сельские жители до сих пор устраивали акции достаточно редко.