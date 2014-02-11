В московском метро появятся ограничители для слепых - СМИ

Специальными выпуклыми ограничителями — шуц-линиями для слепых - оборудуют 38 платформ столичного метрополитена до конца 2014 года, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Всероссийское общество слепых (ВОС) подготовило список тех станций, которыми наиболее часто пользуются инвалиды по зрению, — сообщил газете "Известия" пресс-секретарь ГУП "Московский метрополитен" Павел Сухарников. — Для ориентации глухих людей в подземке предусмотрены ряд мер, в частности бегущая строка, которой оборудованы поезда типа "Русич" и закупаемые новые составы 760-й серии. Также мигающая лампочка над дверями вагона позволяет инвалидам по слуху понять, когда заканчивается посадка в поезд".

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Председатель ВОС Александр Мошковский пояснил "Известиям", что шуц-линии представляют собой выпуклые полосы, которые размещают на расстоянии 0,5 м от края платформы. Покрытие ограничителей позволяет почувствовать препятствие как тростью, так и подошвой ботинка, поэтому риск падения инвалида под поезд сводится к нулю.