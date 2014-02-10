В Тбилиси обиделись на «олимпийскую карту» Грузии

Представители грузинской оппозиции выразили недовольство изображением Грузии, которое было показано во время торжественной церемонии открытия Олимпиады в Сочи. Об этом пишет Lenta.ru.

Поводом для недовольства стало то, что на спутниковом снимке Грузии, показанном во время выхода ее спортсменов, неподконтрольные ей территории — Абхазия и Южная Осетия — оказались закрыты облаками. Оппозиционеры, представляющие бывшую правящую партию «Единое национальное движение», увидели в этом политический подтекст.

Возмущение, как передает «Грузия Online», выразил также лидер партии «Европейские демократы» Паата Давитая. «Некоторые хотят показать, что карта Грузии якобы случайно прикрыта чем-то белым, похожим на туман. Хочу однозначно заявить, что это было сделано преднамеренно», — заявил он.

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Давитая также добавил, что считает «провокацией» приезд на Олимпиаду президентов Абхазии и Южной Осетии, которых в Тбилиси считают сепаратистами.

В грузинском МИДе, в свою очередь, заявили, что не склонны придавать таким вещам «слишком серьезное значение». В ведомстве отметили, что в официальных материалах Международного олимпийского комитета Грузия изображена с Абхазией и Южной Осетией в своем составе. Что касается абхазского и осетинского лидеров, то они, как подчеркнули в МИДе, прибыли в Сочи как частные лица.

Грузия по-прежнему считает собственными территориями Абхазию и Южную Осетию, которые откололись от нее в начале 1990-х годов. Самопровозглашенные республики были официально признаны Россией и еще некоторыми странами. В Тбилиси, однако, продолжают считают их «оккупированными» Россией.

На фоне конфликта с Россией из-за Абхазии и Южной Осетии прежнее руководство Грузии собиралось бойкотировать Олимпиаду в Сочи. Однако новое руководство, сменившее у власти команду Михаила Саакашвили и выступающее за улучшение отношений с РФ, эти планы не поддержало.