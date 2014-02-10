СМИ: ЕС намерен нанять лоббистов для пропаганды в отношении стран Восточного партнерства

01:24, 10 февраля 2014
Мир
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Евросоюз намерен заключить контракты с лоббистскими организациями для ведения целевой пропаганды в отношении государств Восточного партнерства. 

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Об этом сообщил EUobserver, которое ссылается на внутренний документ Совета ЕС, пишет ИТАР-ТАСС.

В нем содержатся обвинения в адрес России в том, что она якобы "распространяет дезинформацию", пишет издание. По его данным, этот вопрос будет, в частности, поднят 10 февраля на заседании Совета ЕС на уровне глав МИД в Брюсселе.

Еще одна инициатива, которую рассмотрят министры иностранных дел ЕС - это организация "непрерывного потока визитов высокого уровня в страны Восточного партнерства, особенно в те, которые готовятся в этом году подписать Соглашения об ассоциации и свободной торговле - то есть в Молдавию и Грузию.

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