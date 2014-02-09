Азербайджан приостановил подачу газа в Турцию из-за аварии на нефтегазовом терминале в Сангачале близ Баку, сообщает РИА Новости со ссылкой на бакинское информагентство Trend.

Согласно сообщению, неполадки должны быть устранены в воскресенье.

Азербайджанский газ поступает в Турцию с газоконденсатного месторождения "Шахдениз" на Каспии по Южнокавказскому газопроводу (Баку — Тбилиси — Эрзурум). В рамках первой стадии разработки месторождения Турция получает 6,6 миллиарда кубических метров газа ежегодно. Вторая стадия разработки проекта позволит получить Турции дополнительно еще шесть миллиардов кубометров газа.

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Запасы "Шахдениз", расположенного в 70 километрах от побережья, оцениваются в 1,2 триллиона кубометров газа и 240 миллионов тонн конденсата. Осуществляемая в настоящее время первая стадия разработки месторождения предусматривает добычу 178 миллиардов кубометров газа и 34 миллионов тонн конденсата. Максимальная добыча в рамках стадии составляет 8,6 миллиарда кубометров газа и два миллиона тонн конденсата в год.