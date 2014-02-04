Путин ужесточил наказание за "призывы к экстремизму"

Об этом пишет РИА Новости.

Закон определяет нижний предел санкции по статье «Публичные призывы к экстремизму»: устанавливается штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей (сейчас просто до 300 тысяч), а лишать свободы можно будет на четыре года (сейчас - до трех лет).

По статье «Возбуждение ненависти или вражды либо унижение человеческого достоинства» срок принудительных работ увеличен с двух до четырех лет, а нижний предел штрафа вырос со 100 до 300 тысяч рублей. Максимальный штраф при этом остается прежним — до 500 тысяч рублей.

За организацию экстремистского сообщества определен штраф от 200 до 500 тысяч рублей (сейчас до 200 тысяч), принудительные работы на срок до пяти лет (сейчас до четырех лет) с ограничением свободы на срок от года до двух лет либо лишение свободы до шести лет (сейчас до четырех лет).

Увеличиваются санкции за участие в таком сообществе. Если раньше максимальное наказание могло составить два года лишения свободы, то теперь — четыре.

Штраф за организацию экстремистской организации вырос с 300 тысяч до полумиллиона рублей, а срок лишения свободы увеличился вдвое — с трех лет до шести лет. Вдвое увеличивается срок лишения свободы за участие в такой организации — с двух до четырех лет.

Кроме того, подписан и закон, уточняющий порядок назначения принудительных мер медицинского характера. В частности, из УПК исключается положение, обязывающее суд выносить постановление о прекращении дела без применения принудительных мер медицинского характера только на том основании, что лицом в состоянии невменяемости совершено запрещенное уголовным законом деяние небольшой тяжести.