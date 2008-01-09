Лукашенко пообещал сделать Беларусь «оплотом Китая в Европе»

В Беларуси будут созданы самые благоприятные условия для прихода китайских инвесторов. Об этом заявил сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем Народного банка Китая Чжоу Сяочуанем, передает БЕЛТА.

"Мы в последнее время почувствовали серьезный интерес со стороны китайских инвесторов к белорусской экономике, - сказал глава государства. -Тем инвесторам, которые приходят в Беларусь с КНР, не создадим никаких проблем. Мы приветствуем китайские инвестиции в белорусскую экономику и будем создавать для китайских инвесторов самые благоприятные условия".

Президент Беларуси поблагодарил председателя Народного банка Китая, руководство Китайской Народной Республики, китайский народ "за колоссальную поддержку, за ту помощь, которую они оказывают Беларуси".

"В Беларуси каждый человек знает и ценит дружбу с Китаем, отношение китайского народа к нашей стране", - отметил Александр Лукашенко и подчеркнул, что Беларусь выполнит те обещания, которые были даны во время визита главы белорусского государства в Китай: быть настоящим другом, настоящим оплотом Китая в Европе.

"Что касается сотрудничества между центральными банками двух стран, то для нас это очень серьезный опыт, очень серьезная поддержка", - подчеркнул Александр Лукашенко и напомнил, что активы в китайских юанях включаются в состав международных резервных активов Беларуси.

По мнению Чжоу Сяочуаня, его визит будет способствовать развитию отношений между центральными банками двух стран и государствами в целом. Председатель Народного банка Китая также напомнил, что в конце 2007 года Беларусь посетил премьер-министр КНР, который попросил по возвращении активизировать отношения с Беларусью в области экономики, торговли, а также в инвестиционной сфере.