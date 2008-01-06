Грузинская оппозиция соберётся 8 января праздновать победу

В центре Тбилиси прошел митинг в поддержку оппозиционного кандидата в президенты Грузии Левана Гачечиладзе. Акция, в которой участвовали около десяти тысяч человек, завершилась без происшествий.

Выступивший на митинге Леван Гачечиладзе заявил, что акции протеста пока проводиться не будут, поскольку 7 января Грузия празднует Рождество. Кандидат от оппозиции, в которую входят девять политических сил, пообещал собрать своих сторонников 8 января на том же месте, "чтобы отпраздновать победу".

Лента.ру