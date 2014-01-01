Пекин озабочен вторжением демонстрантов в штаб-квартиру китайской армии в Гонконге

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на официального представителя канцелярии по делам Гонконга и Макао при Госсовете КНР.

По его словам, ”несколько местных жителей силой проложили путь в расположение штаб-квартиры гонконгского гарнизона НОАК”, несмотря на предупреждения часовых. Двое из участников этой акции задержаны полицией Гонконга.

”Подразделения гарнизона НОАК в Гонконге выполняют свой долг по защите страны, они символизируют национальный суверенитет”, - заявил представитель канцелярии. Он напомнил, что казармы гарнизона ”находятся под защитой закона”.

”Те, кто не уважает закон и вторгается в казармы, должны быть наказаны”, - подчеркнул представитель канцелярии.

Сегодня тысячи гонконгцев провели марш протеста с требованиями демократизации избирательной системы в бывшем британском анклаве, китайский суверенитет над которым был восстановлен в 1997 году.