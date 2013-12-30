В Германии произошло ДТП с участием около 50 автомобилей

Об этом сообщили в полиции, пишет ИТАР-ТАСС.

В правоохранительных органах полагают, что авария произошла из-за того, что заходящее солнце под определенным углом осветило дорогу и затруднило обзор сразу нескольким водителям.

В результате они, двигаясь в плотном потоке и потеряв ориентацию, спровоцировали дорожно-транспортное происшествие.

Согласно первоначальным данным, пять человек обратились за медицинской помощью, их жизням ничего не угрожает. Отрезок автобана, где произошло ДТП, перекрыт, образовались серьезные пробки.