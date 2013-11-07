Толоконникова из Pussy Riot подаст жалобу в Верховный суд России

Защита Надежды Толоконниковой при поддержке омбудсмена Владимира Лукина обратилась в Верховный суд, пишет газета "Ведомости".

Защита участницы панк-группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой, осужденной на два года лишения свободы за хулиганство, обратилась в Верховный суд с надзорной жалобой на приговор Хамовнического райсуда, об этом сообщила адвокат Толоконниковой Ирина Хрунова.

По ее словам, во вторник жалоба была передана в аппарат уполномоченного по правам человека при президенте Владимира Лукина, который согласился поддержать заявление. Ранее Лукин поддержал ходатайство защиты Толоконниковой, направленное в президиум Мосгорсуда, заявив о необходимости отмены приговора: в своем обращении в Мосгорсуд он указывал, что проведение панк-молебна в храме Христа Спасителя нарушило только внутренний распорядок храма. Мотив религиозной ненависти, по его мнению, подтвержден не был, как и общественная опасность действий девушек.

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Из аппарата уполномоченного в Верховный суд документы поступят через несколько дней, подтвердил начальник управления аппарата омбудсмена Николай Васильев. Сейчас завершается работа над ходатайством уполномоченного. В этом документе учтены доводы Мосгорсуда, ранее не нашедшего оснований для пересмотра приговора. Суд верно оценил характер и степень общественной опасности содеянного, а доводы уполномоченного о невиновности Толоконниковой и об отсутствии состава преступления в ее действиях «нельзя признать убедительными», указывала судья Мосгорсуда Эллада Бондаренко в своем постановлении в марте 2013 г. В мае в удовлетворении жалобы Толоконниковой отказала уже председатель Мосгорсуда Ольга Егорова.

Но защита Толоконниковой продолжает доказывать, что приговор был вынесен с нарушениями. Суд положил в основу приговора недопустимое доказательство, настаивает Хрунова: третья по счету экспертиза была проведена специалистами негосударственного учреждения, которым не разъяснили их права и ответственность, а сами эксперты вышли за пределы своих специальных знаний, при этом суд не удостоверился в их надлежащей квалификации.

Адвокат отмечает, что суд не учел ненасильственный характер деяния и отсутствие причиненного им материального ущерба и вменил в вину Толоконниковой действия, которые ею не совершались (распространение видеороликов с записью панк-молебна). Кроме того, ей неверно исчислен срок наказания: суд добавил Толоконниковой один лишний день лишения свободы. Хрунова также надеется, что весомым аргументом окажется и поддержка омбудсмена — «чиновника уровня министра».