Куба хочет восстановить дипотношения с США, прерванные в 1961 году

Об этом заявил в субботу на заседании кубинского парламента глава Госсовета и Совета министров страны Рауль Кастро, передает РИА Новости.

Как отмечается, США и Куба не имеют дипотношений, однако в соответствии с договором 1977 г. в Гаване и Вашингтоне действуют отделы интересов двух стран. Вашингтон ввел санкции против Кубы в 1961 г. после провала операции по свержению правительства Фиделя Кастро. В 1996 году Конгресс США принял "закон Хелмса - Бертона" о дополнительных санкциях против иностранных компаний, торгующих с Кубой.

"В последние годы мы смогли проводить консультации на темы, представляющие взаимный интерес. Мы считаем, что возможно решить и другие вопросы, установить цивилизованные отношения между двумя странами - этого хочет наш народ и широкое большинство граждан США, а также кубинская эмиграция", - сказал Кастро.

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Гавана неоднократно выражала Вашингтону "готовность к диалогу на основе равенства и уважения принципов независимости, суверенитета и самоопределения", напомнил он.

"Мы не требуем от США изменения их политической и социальной системы, и не можем согласиться на обсуждение изменения нашей системы. Если действительно существует заинтересованность в развитии двусторонних отношений, мы должны научиться уважать наши различия, научиться сосуществовать вместе с ними. Только так. В противном случае мы готовы прожить еще 55 лет в таких же условиях", - продолжил лидер Кубы, выступление которого было передано по национальному телевидению.

На панихиде по экс-президенту ЮАР Нельсону Манделе лидеры Кубы и США впервые обменялись рукопожатием, что многие наблюдатели называют "знаковым" событием в отношениях Гаваны и Вашингтона.