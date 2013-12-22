Суд приостановил полномочия мэра Тбилиси

Как сообщает Грузия Online, такое решение принял судья Тбилисского городского суда уже после оглашения приговора, согласно которому Угулава был избран залог в 50 тысяч лари.

Угулава расценил решение суда о приостановлении его полномочий как попытку правительства «парализовать местное самоуправление Тбилиси на оставшееся до выборов мэра время».

Вместе с этим он заявил, что “борьба не прекращается”.

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“Механизма отставки избранного мэра с должности, кроме выборов, не существует, и я буду бороться до конца, чтобы выраженная на выборах народом воля не растаптывалась в закрытых кабинетах", - заявил Угулава.

Обвинение считает, что полномочия Угулава должны быть приостановлены, чтобы он не использовал свои служебные положение для давления на свидетелей и уничтожения доказательств.

Как ранее сообщали СМИ, мэр Тбилиси Угулава обвиняется в групповом присвоении государственных средств на 48 млн долларов из Фонда развития Тбилиси. Ему грозит тюремное заключение от 7 до 11 лет.

Накануне прокуратура Грузии требовала в суде для мэра Тбилиси меру пресечения в виде ареста и отстранения от должности .

Предварительное рассмотрение дела назначено на 5 февраля 2014 года.

Угулава с 2003 по 2005 занимал различные должности во власти: от заместителя министра юстиции, заместитель министра безопасности к руководителю администрации Президента Михаила Саакашвили.

Угулава занимал пост мэра Тбилиси с июля 2005 года, когда был назначен на эту должность Саакашвили. После местных выборов 2006 года был избран мэром Тбилиси от муниципальных собраний.