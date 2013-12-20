Против киностудии Люка Бессона начали расследование

Расследование поручено центральному управлению по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями, его цель — установить, имело ли место хищение госсредств, сообщает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.

Строительство современной киностудии, которая открылась в сентябре 2012 года, стоило более 160 миллионов евро и частично финансировалось из государственной казны.

Решение об открытии предварительного расследования было принято после доклада Счетной палаты, который поступил на рассмотрение министра юстиции Франции Кристиан Тобира.

В компании Бессона EuropaCorp заявили, что студия стала жертвой сведения политических счетов. По информации источников, решение о финансировании проекта со стороны государства было принято в 2008 году с одобрения Николя Саркози, занимавшего в то время высший государственный пост.