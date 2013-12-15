МИД Латвии возмутила песня Газманова "Сделан в СССР" на праздновании 20-летия Конституции РФ

"Министерство иностранных дел Латвии выразило недоумение в связи с тем, что на концерте по случаю 20-летия Конституции Российской Федерации в Кремле Олег Газманов исполнил песню "Сделан в СССР", - цитирует портал слова Макарова, пишет РИА Новости.

По информации портала, недоумение МИД Латвии вызвал текст песни. "Украина и Крым, Беларусь и Молдова - Это моя страна! Сахалин и Камчатка, Уральские горы - Это моя страна! Красноярский край, Сибирь и Поволжье, Казахстан и Кавказ, и Прибалтика тоже. Я рожден в Советском Союзе, Сделан я в СССР!".

"Воспевать Советский Союз на официальном мероприятии, посвященном независимой России - это в высшей степени парадоксальный поступок. Я не хочу комментировать творчество Газманова, каждый вправе петь о том, о чем он хочет. Однако действия организаторов этого торжественного мероприятия меня удивляют. Речь идет о государстве, которое стало независимым после распада Советского Союза, таким образом, содержание концерта полностью этому противоречит", - сказал представитель МИД Латвии.

Ранее депутат сейма Литвы от партии Союз Отечества-Христианские демократы, экс-министр обороны Раса Юкнявичене предложила литовским властям запретить Газманову въезд в республику и отменить его концерт, намеченный на 29 декабря в Вильнюсе. -0-