В секторе Газа из-за наводнения эвакуировали более трех тысяч человек

Спасательные службы сектора Газа эвакуировали более трех тысяч человек из районов, подтопленных после нескольких дней дождей.

Как передает РИА Новости со ссылкой на представителя управления гражданской обороны Мухаммеда аль-Мейдана, полуторамиллионный палестинский анклав оказался на пути мощной бури, которая в середине нынешней недели принесла снег и ливни в Израиль, Египет, Сирию и Ливан.

«Нам удалось эвакуировать три тысячи человек по всему сектору Газа, в первую очередь из районов по соседству с водохранилищами», - сказал собеседник агентства.

В некоторых случаях спасателям приходилось вывозить людей из затопленных домов на рыбацких лодках. Десять школ сектора Газа переоборудованы в центры приема эвакуированных.

Ситуацию в одной из самых густонаселенных территорий планеты осложняют последствия египетско-израильской блокады - дефицит топлива и перебои с электричеством.

Аль-Мейдана сказал, что на воскресенье запланирована поставка в сектор Газа дополнительной партии солярки и насосов для воды.

Глава исламистского правительства анклава Исмаил Хания запросил у Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества экстренной помощи в борьбе со стихией.