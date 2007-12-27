Financial Times: Западу предстоит научиться уступать России

Россия вступает в новый год с окрепшей экономикой и твердой позицией по международным вопросам. Как пишет газета The Financial Times, Западу предстоит решить, как выстраивать новую систему отношений со страной, где усилились националистические настроения и авторитарный режим. Самым верным вариантом для Запада является вовлечение России во все важнейшие вопросы. При этом нельзя идти на уступки, которые нарушают западные ценности. Как пишет газета, надо отбросить попытки превратить Россию в демократичную страну. Надо признать право России защищать свои интересы в соседствующих государствах и наметить пути плодотворного сотрудничества с российскими властями. Но главное, пишет газета, Запад должен сразу настроиться на разочарования, так как отношения с Россией не могут быть безоблачными.

Газета.ру