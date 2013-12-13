В ООН рассказали о пяти фактах применения химоружия в Сирии

Эксперты ООН расследовали семь возможных случаев применения химического оружия в Сирии и пришли к выводу, что отравляющие вещества применялись в пяти из них, передает в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на доклад инспекторов, сообщает РИА Новости.

Ранее глава группы экспертов шведский профессор Оке Селстром передал генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну сводный доклад о фактах применения отравляющих веществ в Сирии за время вооруженного конфликта в этой стране с марта 2011 года.

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Доклад обобщает все данные о том, где именно применялось химическое оружие на сирийской территории. Вместе с тем эта группа не уполномочена выяснять, кто именно применил отравляющие боезаряды.