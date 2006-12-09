Депутат-”регионал” инициирует разработку нового учебника по истории Украины

Народный депутат Украины, член фракции Партии регионов, Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО инициирует разработку новой концепции преподавания отечественной истории, а также создания нового учебника по истории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Севастополе заявил журналистам В.КОЛЕСНИЧЕНКО после встречи с местными учителями истории Украины.

По словам народного депутата, в итоге встречи появилась общая идея обратиться к вице-премьер-министру Дмитрию ТАБАЧНИКУ с предложением пересмотреть „Концепцию преподавания истории Украины”. Кроме того, прибавил В.КОЛЕСНИЧЕНКО, в последующем на основе этой концепции нужно будет пересмотреть учебные программы в средней школе. „По-видимому, наступило время объявить конкурс на создание полностью нового учебника истории, что действительно отвечал бы историческим реалиям и событиям в Украине”, - отметил он.

Как считает В.КОЛЕСНИЧЕНКО, важно, чтобы этот учебник оценивали „не отдельно взятые представители так называемой политической или ученой элиты, а действительно широкий круг реальных специалистов, понимающих, что в истории главное не идея или идеология ныне действующая в государстве, а те события, которые на этой территории действительно происходили”. Только в таком случае, по мнению депутата, „мы сможем достичь того, чтобы наши дети воспитывались не по стандартам двойной морали и лицемерия, а чтобы педагоги и книги говорили правду. Иначе мы не получим будущего”.