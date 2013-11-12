Российские туристы не покидают Филиппины, несмотря на тайфун

Отдыхающие на Филиппинах туристы из Приморья не намерены прерывать отпуск после тайфуна "Хайянь" и возвращаться домой раньше определенной путевкой даты, сообщила во вторник РИА Новости представитель владивостокского отделения туристической сети "Билетур".

В конце прошлой недели на Филиппинах жертвами тайфуна "Хайянь" ("Йоланда") стали, по предварительным данным местных властей, почти 1,8 тысячи человек. По данным национального управления гражданской обороны Филиппин, от супертайфуна пострадали 6,94 миллиона филиппинцев, свыше 580 тысяч человек лишились крова.

"После сообщения о тайфуне мы связались со всеми туристами, которые пользовались услугами нашей компании, чтобы удостовериться, что с ними все нормально и предложить им вылететь обратно в Россию. Но никто из них не согласился сократить свой отпуск, предпочитая продолжать отдыхать", - рассказала собеседница агентства.

По его словам, это связанно в первую очередь с тем, что курорты, на которых отдыхают чаще всего приморцы, Барокай и Себу, не пострадали от стихийного бедствия. Туристы на Себу даже не почувствовали тайфуна, а туристы на Барокае пострадали лишь от отсутствия связи из-за того, что упала вышка, но продлилось это один день и в понедельник связь была полностью восстановлена.

"Все туристы, которые сейчас находятся на Филиппинах, вернутся во Владивосток в сроки, указанные в обратных авиабилетах. Проблемы с доставкой домой отдыхающих не возникнет. Аэропорты вблизи главных туристических центров функционируют нормально, сильно пострадали лишь те, которые попали в радиус бушевавшего тайфуна", - отметила она.